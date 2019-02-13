Причиной лишения легкоатлета Ивана Ухова «золота» ОИ-2012 стали данные канадского адвоката Ричарда Макларена, возглавлявшего антидопинговое расследование WADA. Об этом сообщает Inside the games.
Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с Уховым дисквалифицировал еще 12 российских спортсменов.
32-летнего Ухова отстранили на четыре года (с 1 февраля 2019 года). Все его результаты с 16 июля 2012 года аннулированы. Олимпийское «золото» Ухова за прыжки в высоту достанется Эрику Кинарду из США.
Inside the games отмечает, что дела против россиян основаны главным образом на доказательствах, собранных Маклареном и организацией Athletics Integrity Unit, учреждённой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.
В число обвиненных в нарушении антидопинговых правил россиян также вошли метательницы молота Гульфия Агафонова, Анна Булгакова, Татьяна Белобородова (Лысенко), Мария Беспалова, толкатель ядра Иван Юшков и метательница диска Вера Ганеева.
Помимо Ухова, на четыре года были отстранены прыгунья в высоту Светлана Школина, бегуньи Екатерина Галицкая и Юлия Кондакова, а также легкоатлет Люкман Адамс. Школина по решению CAS лишится «бронзы» Олимпиады-2012.
Координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова заявила РБК, что у спортсменов есть три недели, чтобы подать заявление о пересмотре решения CAS.