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Россиянина наказали из-за доклада Макларена 

Рамблер + ещё 1 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Причиной лишения легкоатлета Ивана Ухова «золота» ОИ-2012 стали данные канадского адвоката Ричарда Макларена, возглавлявшего антидопинговое расследование WADA. Об этом сообщает Inside the games.
Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с Уховым дисквалифицировал еще 12 российских спортсменов.
32-летнего Ухова отстранили на четыре года (с 1 февраля 2019 года). Все его результаты с 16 июля 2012 года аннулированы. Олимпийское «золото» Ухова за прыжки в высоту достанется Эрику Кинарду из США.
Inside the games отмечает, что дела против россиян основаны главным образом на доказательствах, собранных Маклареном и организацией Athletics Integrity Unit, учреждённой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.
В число обвиненных в нарушении антидопинговых правил россиян также вошли метательницы молота Гульфия Агафонова, Анна Булгакова, Татьяна Белобородова (Лысенко), Мария Беспалова, толкатель ядра Иван Юшков и метательница диска Вера Ганеева.
Помимо Ухова, на четыре года были отстранены прыгунья в высоту Светлана Школина, бегуньи Екатерина Галицкая и Юлия Кондакова, а также легкоатлет Люкман Адамс. Школина по решению CAS лишится «бронзы» Олимпиады-2012.
Координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова заявила РБК, что у спортсменов есть три недели, чтобы подать заявление о пересмотре решения CAS.
Комментарии
Легкая атлетика , Екатерина Галицкая , Юлия Кондакова , Вера Ганеева , Люкман Адамс , Иван Юшков , Светлана Школина , Татьяна Белобородова , Анна Булгакова , Иван Ухов , Ричард Макларен , Мария Беспалова , Всемирное антидопинговое агентство , РБК
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