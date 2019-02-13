Россиянина наказали из-за доклада Макларена

Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с Уховым дисквалифицировал еще 12 российских спортсменов.

32-летнего Ухова отстранили на четыре года (с 1 февраля 2019 года). Все его результаты с 16 июля 2012 года аннулированы. Олимпийское «золото» Ухова за прыжки в высоту достанется Эрику Кинарду из США.

Inside the games отмечает, что дела против россиян основаны главным образом на доказательствах, собранных Маклареном и организацией Athletics Integrity Unit, учреждённой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.