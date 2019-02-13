Стали известны лучшие легкоатлеты России 2018 года

Барьерист Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене получили награды лучших легкоатлетов — 2018 по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает "Советский спорт"

Церемония награждения прошла в Москве на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.

В прошлом сезоне Шубенков брал золото в беге с барьерами на 110 метров на трех этапах "Бриллиантовой лиги" и в финале турнира. Также спортсмен выиграл 14 международных турниров. Ласицкене же стала чемпионкой Европы в помещении и победила на "Бриллиантовой лиге".