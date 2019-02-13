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Олимпийскую чемпионку хотят признать мужчиной 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) намерена признать мужчиной двукратную олимпийскую чемпионку в беге на 800 метров южноафриканку Кастер Семеню, сообщает "Советский спорт".
По информации The Times, на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) представители ИААФ будут настаивать, что легкоатлетка является мужчиной, ощущающей себя женщиной.
В прошлом Семеня проходила тесты, согласно которым было установлено, что она является женщиной, но с повышенным уровнем тестостерона в крови. В организации намерены ввести правило, что для выступления в женских соревнованиях под эгидой ИААФ спортсменкам с высоким уровнем гормона придется принимать специальные препараты, снижающие его уровень.
Возможное введение нового правила вынудило Семеню подать иск в CAS.
Семеня является победительницей Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров.
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Легкая атлетика , Видео , Кастер Семеня , Советский спорт
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