Стометровка за 13,48 секунды! Найден самый быстрый мальчик в мире

Самому быстрому ребенку в мире всего семь, а он уже шокирует профессиональных спортсменов своими способностями. Если так пойдет и дальше, он затмит самого Усэйна Болта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В августе прошлого года Рудольф Инграм пробежал стометровку за 14,59 секунды. Теперь он побил собственный рекорд. Дистанция покорилась ему за 13,48 секунды.

Раньше самым быстрым человеком на планете считался спринтер Усэйн Болт. Максимальная зафиксированная скорость его бега составила 44,72 км/ч. В 2009 году во время соревнований в Берлине он преодолел 100-метровую дистанцию всего за 9,58 секунды.

Рекорд Рудольфа Инграма пока считается неофициальным, но сам результат признан лучшим в мире. Он обогнал даже взрослых мужчин, которые и раньше считались не самыми слабыми спортсменами.

Рудольф усердно учится в начальной школе Кахун в Тампе. По естественным наукам он получает исключительно «отлично». «Четверки» учителя ему поставили (согласно февральскому табелю, размещенному в Instagram) по языкознанию, общественным наукам и искусству.

Отец мальчика — футбольный тренер. Он и познакомил сына с известными звездами НФЛ Мэттом Джонсом, Тариком Коэном и Де’Антони Томасом.