Ласицкене завоевала золото зимнего чемпионата России по легкой атлетике

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.

Ласицкене показала результат 2,02 м, взяв высоту с первой попытки. Второй стала Анна Чичерова , показавшая такой же результат, однако уступив по общему количеству попыток. На третьем месте расположилась Александра Ярышкина (1,92 м).

Ласицкене в пятый раз выиграла зимний чемпионат России, также на ее счету три золота летних чемпионатов страны. 26-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира, также на ее счету победы на двух чемпионатах мира в помещении. В 2018 году россиянка выиграла все крупные старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).