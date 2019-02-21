Российским легкоатлетам вернули право на спорт

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IAAF одобрила нейтральный статус 21 российского легкоатлета 

ТАСС + ещё 6 53 минуты назад
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 21 российского легкоатлета на получение нейтрального статуса, который позволит спортсменам выступать на международных стартах. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.
IAAF в конце января выступила с заявлением, в котором говорится о том, что ВФЛА не может быть восстановлена в своих правах на мартовском заседании совета из-за невозможности выполнения к этому времени одного из критериев. Следовательно, до следующего совета IAAF, который пройдет летом, российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.
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Легкая атлетика , Видео , Дарья Клишина
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