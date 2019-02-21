Российским легкоатлетам вернули право на спорт

IAAF одобрила нейтральный статус 21 российского легкоатлета

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 21 российского легкоатлета на получение нейтрального статуса, который позволит спортсменам выступать на международных стартах. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина , не первый год проживающая в США.

IAAF в конце января выступила с заявлением, в котором говорится о том, что ВФЛА не может быть восстановлена в своих правах на мартовском заседании совета из-за невозможности выполнения к этому времени одного из критериев. Следовательно, до следующего совета IAAF, который пройдет летом, российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.