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Шпрунгер победила в беге на 400 метров на ЧЕ по легкой атлетике 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: © AFP 2019 / John MACDOUGALL
Швейцарская легкоатлетка Леа Шпрунгер завоевала золото в беге на 400 метров на чемпионате Европы, который проходит в шотландском Глазго.
Шпрунгер в субботу стала лучшей с результатом 51,61 секунды. Серебро завоевала бельгийка Синтия Болинго Мбонго (51,62), бронза у голландки Лизанне де Витте (52,34).
Россиянка Полина Миллер не смогла выйти в финал данной дисциплины.
У мужчин золото на данной дистанции завоевал норвежец Карстен Вархольм (45,05). Серебро выиграл испанец Оскар Усильос (45,66), бронза у голландца Тони ван Дипена (46,13).
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