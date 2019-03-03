Шпрунгер победила в беге на 400 метров на ЧЕ по легкой атлетике

Швейцарская легкоатлетка Леа Шпрунгер завоевала золото в беге на 400 метров на чемпионате Европы, который проходит в шотландском Глазго.

Шпрунгер в субботу стала лучшей с результатом 51,61 секунды. Серебро завоевала бельгийка Синтия Болинго Мбонго (51,62), бронза у голландки Лизанне де Витте (52,34).

Россиянка Полина Миллер не смогла выйти в финал данной дисциплины.

У мужчин золото на данной дистанции завоевал норвежец Карстен Вархольм (45,05). Серебро выиграл испанец Оскар Усильос (45,66), бронза у голландца Тони ван Дипена (46,13).