Ласицкене заявила, что выполнила задачу на зимний сезон, победив на ЧЕ

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что, победив на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго, выполнила свою задачу на зимний сезон.

В воскресенье Ласицкене прыгнула на 2,01 метра и стала двукратной чемпионкой Европы в помещении.

"Золото на шее. Попытки вроде бы были хорошие, есть над чем работать. Поводов для расстройства нет. Сезон был короткий, но насыщенный: было подтверждение личного рекорда, золото чемпионата России и чемпионата Европы. Задача, которую мы ставили, выполнена. Сейчас со спокойной душой и ощущением счастья отправимся в отпуск", — сказала Ласицкене, чьи слова приводит официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Я не хочу огорчаться из-за того, что не взяла 2,05 метра. Это было бы классно, но значит, не сегодня. Я выложилась, я постаралась. На мой взгляд, все же на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах главное — это медаль", — подчеркнула она.

Все российские легкоатлеты, заявленные для участия в турнире, выступали на чемпионате Европы в Глазго в нейтральном статусе, так как с ноября 2015 года ВФЛА лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ласицкене выразила огорчение в связи с тем, что пока не может выступать на международных соревнованиях под российским флагом.

"Это грустно, уже надоело. Конечно, это огорчает, но главное, не вешать нос", — отметила спортсменка.

Легкоатлетка также сообщила, что будет отдыхать месяц. "Отпуск — это настоящий отпуск, как всегда, на месяц. Никакого спорта, максимум — настольный теннис. Раньше очень любила поиграть в баскетбол, но травмоопасно, поэтому не рискую", — призналась Ласицкене.