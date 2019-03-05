В российском спорте назрел новый громкий скандал

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Два российских спортсмена подозреваются в применении допинга 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Отдел по расследованиям нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил два случая возможного применения допинга за первый месяц 2019 года, передает ТАСС.
Согласно отчету организации, с 1 по 31 января 2019 года было выявлено два случая возможных нарушений антидопинговых правил. Отмечается, что первым подозреваемым является спортсмен, соревнующийся среди атлетов с поражениями опорно-двигательного аппарата, а вторым — прыгун в воду.
Также за месяц на горячую линию РУСАДА "Сообщи о допинге" поступило десять сообщений о нарушениях антидопинговых правил.
Ранее чемпионка Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о предстоящей работе в комитете спортсменов РУСАДА.
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Легкая атлетика , Видео , ИТАР-ТАСС
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