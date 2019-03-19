Экс-руководителя ВФЛА решили арестовать во Франции

Во Франции был выдан ордер на арест бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

Как сообщает AFP, ссылаясь на собственные источники, такой же ордер был выдан на Алексея Мельникова , который был старшим тренером сборной России.

Ордер на арест был выдан по результатам расследования коррупционной системы, якобы способствовавшей применению допинга российскими спортсменами. Ранее совет Европейской легкоатлетической ассоциации принял решение об исключении Валентина Балахничева.

Балахничев руководил организацией с 1990-го по 2015 год.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Как писал News.ru, ВФЛА назвала сроки возможного восстановления членства в IAAF.