Допинг и взятки: Франция разожгла скандал в России

Власти Франции приняли решение выдать ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Его обвиняют в вымогательстве и коррупции. При этом официального обращения французской стороны к России пока не поступало, а сам Балахничев об ордере узнал из СМИ.

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Валентина Балахничева. Такая же мера направлена и к экс-старшему тренеру сборной России по группе выносливости Алексею Мельникову

основной причиной для выдачи ордена на арест послужил фильм, который вышел на немецком телеканале ARD.

Сюжет строится вокруг истории о российских легкоатлетах, которые систематически принимали запрещенные вещества.

Автор фильма приводит доказательства того, что Лилия Шобухова , которая много раз побеждала в международных марафонах, дала взятку ВФЛА в размере €450 тыс. для того, чтобы организация допустила ее до Олимпийских игр, прошедших в Лондоне в 2012 году. Игорь Шобухов, муж спортсменки, заявил, что в вымогательстве денег принимали участие и Балахничев с Мельниковым.

Также Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало о том, что бывшее высшее руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), в частности экс-президент организации Ламин Диак, его адвокат Хабиб Сиссе, сын Папа Массата Диак, а также Балахничев, были вовлечены в организованную коррупционную схему.

Из этого списка арестованы уже Диак и Сиссе, которые были задержаны в ноябре 2015 года из-за обвинения в коррупции. Одним из пунктов их дела было сокрытие информации о получении взятки от ВФЛА за утаивание дел спортсменов из России, которые были уличены в допинге.

Балахничев был отправлен в отставку с поста главы ВФЛА, а в 2016 пожизненно отстранен по решению комитета ИААФ.

Также в 2016 году Балахничев был вызван на допрос во Францию, однако он не поехал из-за соображений безопасности.

При этом источник в российских правоохранительных органах заявил, что Франция пока не обращалась к России с запросом на задержание и выдачу Балахничева.

«В настоящее время никаких запросов от французских компетентных органов в Россию пока не поступало. Власти Франции не уведомляли российскую сторону об ордере на арест Балахничева и Мельникова», — приводит слова источника ТАСС.

Сам экс-глава ВФЛА заявил, что он об ордере на свой арест узнал только из СМИ.

Он отметил, что не получал никаких извещений, которые касались бы его задержания.

«Сам узнал об этом из СМИ час назад. Французская прокуратура и все вот эти скандалы, связанные с расследованием, — обычно все вбрасывается в прессу, а потом двигается дальше. Я не получал никаких извещений, никаких данных. Мне никто ничего не сообщал. Даже не знаю, в чем меня обвиняют.

Они приезжали сюда года полтора тому назад. Я провел с ними сутки, меня опрашивали как свидетеля. В том документе, что у меня есть, нет никаких обвинений. Обвинение должно включать в себя улики, показания свидетелей и так далее… А тут одни разговоры. Опросили как свидетеля — и больше ничего. Думаю, судьба этого ордера будет такой же, как и остальных: мне опять придется тратить деньги, оспаривать, нанимать юристов… Все это тянется уже четыре года. У них своя юрисдикция, у нас своя. Посмотрим, что будет», — цитирует Балахничева Sport24.

«Знаете, я не работаю во французской полиции. Впервые слышу эту информацию. Мне сложно комментировать то, что происходит очень далеко, и то, чем занимается другое государство», — заявил Шляхтин.

Стоит отметить, что новости об арестах спортивных персон далеко не редкость в последнее время. Кто-то может отделаться всего десятью сутками, а другие находятся в СИЗО уже несколько месяцев.

В начале марта этого года российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан полицией в Кисловодске.

Он сел за руль пьяным, а также оказал сопротивление представителям правоохранительных органов при попытке задержать его, атлет хотел скрыться с места происшествия, но спровоцировал еще и аварию, задев две припаркованные машины.

Боец провел в спецприемнике десять дней и вышел на свободу уже 11 марта. Причем Александр сразу заявил о том, что готов провести бой в скором времени. Его соперником может стать печально известный Вячеслав Дацик, также недавно освободившийся из тюрьмы.

Самым же скандальным событием спортивной осени 2018 года стал арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева . Также под стражу были взяты младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.

Кокорин и Мамаев находятся под стражей с 11 октября. В отношении футболистов было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 116 («Побои») и 213 («Хулиганство»), однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 — «Легкий вред здоровью». При этом обвинения по самой тяжкой из упомянутых статье — «Хулиганство» — остались в силе.

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