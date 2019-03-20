Чемпионка ОИ из России запросила нейтральный статус

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Лашманова захотела выступать под нейтральным статусом. Россиянка, как рассказали ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики, подала соответствующую заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций.

Накануне Международная ассоциация передала Всероссийской федерации регламент, по которому легкоатлетам из России следует подавать заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2019 году.

К сегодняшнему утру заявки подали 249 спортсменов, в том числе победительница лондонской Олимпиады 2012 года Лашманова. 233 заявки уже были отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, в том числе заявка Лашмановой.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций позволила участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе в этом году 63 легкоатлетам из России, в том числе бегуну Сергею Шубенкову и прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой

Несколько дней назад в пресс-службе Российского антидопингового агентства рассказали, что Елена Лашманова, в 2014-м пойманная на употреблении допинга, в январе-феврале 2019-го стала одной из самых проверяемых на запрещенные препараты спортсменок.