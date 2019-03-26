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Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 поставили под сомнение 

Lenta.ru + ещё 6 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с легкой атлетикой в стране. Его слова приводит РИА Новости.
Как уточняет Ганус, он не уверен, что российские легкоатлеты примут участие в Олимпиаде-2020.
«Мы должны задуматься о том, какие цели мы ставим. Предатели те, кто доводит организацию до того, что сборная России идет без флага. А не те, кто я индивидуальных разрешений и в нейтральном статусвыступает [под нейтральным флагом]», — заявил он.
Гендир РУСАДА призвал к чистоте российского спорта. Он отметил, что, несмотря на то, что все страны хотят завоевать наибольшее количество медалей на международной арене, они должны быть добыты честным путем.
Исинбаева считает, что IAAF выдвинула странные условия для восстановления статуса ВФЛА
В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получение. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.
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Комментарии1
Легкая атлетика , РИА Новости
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