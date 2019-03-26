Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 поставили под сомнение

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с легкой атлетикой в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняет Ганус, он не уверен, что российские легкоатлеты примут участие в Олимпиаде-2020.

«Мы должны задуматься о том, какие цели мы ставим. Предатели те, кто доводит организацию до того, что сборная России идет без флага. А не те, кто я индивидуальных разрешений и в нейтральном статусвыступает [под нейтральным флагом]», — заявил он.

Гендир РУСАДА призвал к чистоте российского спорта. Он отметил, что, несмотря на то, что все страны хотят завоевать наибольшее количество медалей на международной арене, они должны быть добыты честным путем.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получение. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.