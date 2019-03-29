Российская легкоатлетка отстранена за употребление допинга

Российская спортсменка Екатерина Медведева временно отстранена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) из-за подозрения в употреблении допинга, передает ТАСС.

Как отмечает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), россиянка отстранена на неопределенный срок.

Медведева завоевала золото на юниорском чемпионате мира 2012 года по спортивной ходьбе на дистанции 10 км.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка тяжелоатлетка Сюй Шуцзин отбывает трехлетнюю дисквалификацию за провал допинг-теста.