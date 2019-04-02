Баскетболиста Баландина дисквалифицировали на четыре года за допинг

Принято решение о применении санкций к форварду саратовского "Автодора" Роману Баландину за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА "Новости".

По информации на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Российская федерация баскетбола (РФБ) дисквалифицировала спортсмена на четыре года, начиная с 19 мая 2017 года.

Дебют Баландина в Единой лиге ВТБ в составе "Автодора" состоялся в сезоне-2016/17.

Ранее лидер российского чемпионата по баскетболу московский ЦСКА уступил казанскому УНИКСу.