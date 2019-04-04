Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб

Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), наставник отстранен на неопределенный срок.

Специалиста обвинили в фальсификации допинг-проб. До этого была не допущена к соревнованиям его подопечная и супруга Ксения, специализирующаяся на беге на средние дистанции. Ее подозревают в том же нарушении.

Ранее выложивший видео с приемом допинга лыжником полицейский был оштрафован.