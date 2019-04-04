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Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), наставник отстранен на неопределенный срок.
Специалиста обвинили в фальсификации допинг-проб. До этого была не допущена к соревнованиям его подопечная и супруга Ксения, специализирующаяся на беге на средние дистанции. Ее подозревают в том же нарушении.
Ранее выложивший видео с приемом допинга лыжником полицейский был оштрафован.
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