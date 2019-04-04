Допинг-скандал: тренера поймали вслед за женой

Российский тренер Алексей Савин стал фигурантом очередного громкого разбирательства. Специалист, тренирующий отстраненную от соревнований бегунью Ксению Савину, подвергся санкциям со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) из-за возможной фальсификации допинг-проб.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) временно отстранила российского тренера Алексея Савина на неопределенный срок из-за нарушения антидопинговых правил. Как сообщила пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), специалисту предъявлено обвинение в фальсификации допинг-проб.

Стоит отметить, что ранее той же инстанцией от соревнований была отстранена и подопечная Савина Ксения, которая является его женой.

Ранее представлявшая сборную Украины легкоатлетка в 2014 году сменила спортивное гражданство и начала выступать в составе национальной команды России и даже стала бронзовым призером чемпионата страны по легкой атлетике в беге на 800 м.

А уже 24 сентября 2018 года бегунью на средние дистанции (400, 800 и 1500 метров) обвинили в фальсификации допинг-проб. Ксения, по информации «Матч ТВ», использовала паспорт украинской спортсменки Галины Сышко, чтобы выступать на международных соревнованиях. Девушки родились и пришли в легкую атлетику в Крыму. В 2011 году Сышко завершила карьеру и перешла на тренерскую работу, а Савина, как и упоминалось ранее, сменила гражданство.

Проблемы начались в 2015 году, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства в ИААФ. По этой причине соответствующие критериям международной федерации россияне до сих пор выступают на зарубежных стартах под нейтральным флагом.

Савина же, не желая получать международный допуск от Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, стала неоднократно пользоваться украинским паспортом подруги и экс-коллеги по спортивному цеху Сышко, с которой была хорошо знакома.

В итоге под фамилией украинки Ксения за три года выступила 11 раз.

Комментируя столь неприятную ситуацию, спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников опроверг информацию об использовании спортсменкой паспорта другой страны.

«ВФЛА стало известно о возможном подлоге Савиной документов и выступлении за рубежом под чужой фамилией и под флагом Украины еще в июле. Тогда же дисциплинарная комиссия ВФЛА инициировала рабочую проверку обстоятельств этого дела. Далее мы получили официальное письмо от Федерации легкой атлетики Крыма, за которую выступает Савина.

Тогда, в июле, они провели собственное разбирательство, по результатам которого сообщили ВФЛА, что информация о выступлении Савиной под флагом Украины не подтвердилась.

О чем они нам и сообщили в этом письме», — отметил Крупорушников.

Позднее Савина была временно отстранена, в допинг-пробе спортсменки были обнаружены запрещенные вещества или метаболиты.

Стоит отметить, что в последнее время скандалы с допингом в российском спорте не являются редкостью. Так, в начале марта российская биатлонистка Маргарита Васильева не смогла из-за допинговых разбирательств поехать в шведский Эстерсунд на чемпионат мира.

Спортсменка может быть дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил: 27-летняя россиянка в течение 12 месяцев трижды пропустила допинг-тест.

Последняя из проверок пришлась на тот момент, когда россиянка отправилась на этап Кубка мира в канадский Кэнмор. Допинг-офицеры пришли к спортсменке домой в Красноярск, однако Васильеву не застали.

Главный врач сборных команд России по биатлону Алексей Лагуточкин тогда пытался внести ясность в ситуацию: девушка в дебютный для себя сезон пропустила первые два допинг-теста лишь из-за «неумения самостоятельно заполнять систему „Адамс“. Третий же „флажок“ был поставлен Васильевой во время ее длительного перелета в Канаду.

На неправильности решения по третьему пропуску процедуры настаивала и предоставившая антидопинговой комиссии объяснительную записку обвиняемая биатлонистка.

»Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении системы «Адамс» и менять в ней данные об адресе и времени часового окна, когда у нас можно взять тест. Но с нашими постоянными передвижениями, учитывая, с какой скоростью мы меняем место проживания за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем», — писала Васильева в инстаграме.

Однако итог так и остался неутешительным как для спортсменки, так и для России в целом: независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), несмотря на аргументы защиты, приняло решение признать Маргариту виновной в нарушении правил. На данный момент спортсменка ожидает вердикта дисциплинарного комитета Международного союза биатлонистов (IBU).