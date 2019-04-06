Ради рекорда: российский атлет начал трехдневный забег без сна

Виталий Диденко рассчитывает побить рекорд в этой дисциплине, который был установлен американцем Дином Карнасисом 14 лет назад.

Россиянин Виталий Диденко начал забег на дистанцию более чем в 500 километров. Выпускник Институты физкультуры и дзюдо из Адыгеи рассчитывает преодолеть ее за трое суток непрерывного бега.

Диденко рассчитывает побить рекорд в этой дисциплине, который был установлен американцем Дином Карнасисом 14 лет назад. Этот атлет сумел преодолеть 560 километров без перерывов.

По словам главы отдела по физической культуре и спорту администрации Гиагинского района Адыгеи Артура Тхайцухова, забег Виталия Диденко начался ранним утром.

«Виталий стартовал сегодня утром в станице Гиагинской, откуда он родом. Треть дистанции, общая протяженность которой 500 км, он пройдет по территории республики, остаточный километраж — вокруг Центрального парка Гиагинской», — цитирует ТАСС чиновника.

Тхайцухов сопровождает атлета на автомобиле, снимая его забег на видеокамеру. По его словам, Диденко преодолевает около 12 километров в час и на данный момент чувствует себя прекрасно. Пока что он только несколько раз остановился в среднем на пять минут.