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Ради рекорда: российский атлет начал трехдневный забег без сна 

ТК «Звезда» + ещё 2 12 часов назад
Фото: import555, Instagram
Виталий Диденко рассчитывает побить рекорд в этой дисциплине, который был установлен американцем Дином Карнасисом 14 лет назад.
Россиянин Виталий Диденко начал забег на дистанцию более чем в 500 километров. Выпускник Институты физкультуры и дзюдо из Адыгеи рассчитывает преодолеть ее за трое суток непрерывного бега.
Диденко рассчитывает побить рекорд в этой дисциплине, который был установлен американцем Дином Карнасисом 14 лет назад. Этот атлет сумел преодолеть 560 километров без перерывов.
По словам главы отдела по физической культуре и спорту администрации Гиагинского района Адыгеи Артура Тхайцухова, забег Виталия Диденко начался ранним утром.
«Виталий стартовал сегодня утром в станице Гиагинской, откуда он родом. Треть дистанции, общая протяженность которой 500 км, он пройдет по территории республики, остаточный километраж — вокруг Центрального парка Гиагинской», — цитирует ТАСС чиновника.
Тхайцухов сопровождает атлета на автомобиле, снимая его забег на видеокамеру. По его словам, Диденко преодолевает около 12 километров в час и на данный момент чувствует себя прекрасно. Пока что он только несколько раз остановился в среднем на пять минут.
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Легкая атлетика , ИТАР-ТАСС
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