Пасхина завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике, у Мстиевой — серебро

Россиянка Ксения Пасхина завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в грузинском Батуми в категории до 87 кг, еще одна россиянка Диана Мстиева взяла серебро.

Россиянка Ксения Пасхина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Батуми (Грузия) в весовой категории до 87 кг. В сумме двоеборья Пасхина подняла 242 кг (110 кг — в рывке, 132 кг — в толчке).

Серебряным призёром стала ещё одна россиянка — Диана Мстиева (240 кг). Бронза завоевала Саре Фишер из Австрии (231 кг).

Пасхина принесла сборной России второе золото на чемпионате Европы. Первой российской чемпионкой стала Анастасия Романова (до 71 кг). Также в активе россиянок ещё три серебра (Кристина Соболь, Светлана Ершова и Татьяна Алеева) и две бронзы (Кристина Новицкая и Александра Козлова).

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Грузия, Батуми Женщины. До 87 кг 1. Ксения Пасхина (Россия) — 242 кг (110+ 132) 2. Диана Мстиева (Россия) — 240 (110+130) 3. Сара Фишер (Австрия) — 231 (102+129)