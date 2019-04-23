Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

РУСАДА зафиксировало 99 нарушений спортсменами правил доступности в 2019 году 

ТАСС + ещё 10 21 час назад
Фото: Пресс-служба Минспорта РФ
Российские спортсмены, находящиеся в пулах допинг-тестирования, с начала 2019 года допустили 99 нарушений правил доступности. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Каждый находящийся в пуле тестирования спортсмен согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам обязан предоставить в системе контроля АДАМС полную детальную информацию о своем местонахождении и обеспечить свою доступность для тестирования.
"РУСАДА зафиксировало с начала 2019 года 99 нарушений (флажков) правил доступности, повлекших за собой пропуск допинг-тестов. Спортсменов в обозначенное время либо не было в указанном месте, либо они вовсе не указали свое местоположение. По результатам административного пересмотра с учетом представленных спортсменами объяснений мы "простили" 22 флажка", — заметила Пахноцкая.
Собеседница ТАСС подчеркнула, что инспекторы допинг-контроля руководствуются политикой тестирования РУСАДА, главная задача состоит в том, чтобы любым разумным способом отобрать пробу у спортсмена.
"РУСАДА действует в интересах чистых спортсменов, обеспечивая, таким образом возможность их участия в международных соревнованиях разного уровня, для отбора на которые необходимо наличие определенного количества проб у каждого спортсмена", — отметила Пахноцкая.
"Необходимо подчеркнуть важный момент — на этапе выхода отечественной антидопинговой системы из кризиса и восстановления РУСАДА правительство Российской Федерации обеспечило доступ для допинг-контроля в закрытые города. В нашем же случае некоторые спортсмены ведут речь про сломанные домофоны и ночевки в частных отелях как причины для их оповещения за несколько минут до окончания одночасового окна. Это вызывает удивление и демонстрирует несерьезное отношение таких атлетов к своим профессиональным обязанностям", — заключила заместитель генерального директора РУСАДА.
ТАСС: последние новости
СФ одобрил закон о штрафах до 80 тыс. руб. за допинг для спортсменов, тренеров и врачей Ласицкене примет участие в мемориале Януша Кусочиньского в июне Российские легкоатлеты Машинистова и Халиков дисквалифицированы за употребление допинга
Комментарии
Легкая атлетика , Зимние виды спорта , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авербух назвал недостатки методов Тутберидзе
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
«Ювентус» может купить Коутиньо
НХЛ назвала тройку номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»
Акинфеев снялся в музыкальном клипе1
Видео
Ковтун завершил карьеру
Фигурное катание Прочее
Тело на козырьке подъезда: детали смерти чемпионки РФ
Бокс
Суд над Кокориным возьмет паузу
Футбол Статьи
«Greenpeace может не волноваться»: российский футболист сбил птицу мячом
Футбол
«Нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери»
Фигурное катание
«Сколько час?»: Медведева разрешила отругать ее
Фигурное катание
На грани смерти: история Бережной и Сихарулидзе
Фигурное катание Статьи
Избитый Гулиевым американец обратился к россиянам
Футбол
Проиграла Сотниковой, впала в депрессию
Фигурное катание Статьи
Номер Медведевой в латексной юбке сравнили с порно
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение