РУСАДА зафиксировало 99 нарушений спортсменами правил доступности в 2019 году

Российские спортсмены, находящиеся в пулах допинг-тестирования, с начала 2019 года допустили 99 нарушений правил доступности. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Каждый находящийся в пуле тестирования спортсмен согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам обязан предоставить в системе контроля АДАМС полную детальную информацию о своем местонахождении и обеспечить свою доступность для тестирования.

"РУСАДА зафиксировало с начала 2019 года 99 нарушений (флажков) правил доступности, повлекших за собой пропуск допинг-тестов. Спортсменов в обозначенное время либо не было в указанном месте, либо они вовсе не указали свое местоположение. По результатам административного пересмотра с учетом представленных спортсменами объяснений мы "простили" 22 флажка", — заметила Пахноцкая.

Собеседница ТАСС подчеркнула, что инспекторы допинг-контроля руководствуются политикой тестирования РУСАДА, главная задача состоит в том, чтобы любым разумным способом отобрать пробу у спортсмена.

"РУСАДА действует в интересах чистых спортсменов, обеспечивая, таким образом возможность их участия в международных соревнованиях разного уровня, для отбора на которые необходимо наличие определенного количества проб у каждого спортсмена", — отметила Пахноцкая.