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IAAF рассмотрит письмо Гануса с призывом отстранить руководство ВФЛА 

ТАСС + ещё 39 14 мая 2019
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем ближайшем заседании рассмотрит письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Гануса, в котором он призывает отстранить руководство национальной федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF во вторник.
Ганус в понедельник направил письмо главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову с призывом отстранить руководство ВФЛА от управления организацией ради скорейшего восстановления ее прав в IAAF.
"Председателю независимой рабочей группы IAAF [Руне Андерсену] известно о письме, которым с ней поделилась ВФЛА. Он и рабочая группа обсудят это с ВФЛА в преддверии заседания совета IAAF в июне", — сообщили в пресс-службе.
Руководитель РУСАДА в своем письме заявил о том, что ВФЛА нуждается в качественно новом управлении. Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению прав ВФЛА. При этом призывы Гануса не нашли понимания у Позднякова и министра спорта РФ Павла Колобкова.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.
Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.
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Легкая атлетика , Станислав Поздняков , Артем Кузнецов , Павел Колобков , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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