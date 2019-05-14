IAAF рассмотрит письмо Гануса с призывом отстранить руководство ВФЛА

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем ближайшем заседании рассмотрит письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Гануса, в котором он призывает отстранить руководство национальной федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF во вторник.

Ганус в понедельник направил письмо главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову с призывом отстранить руководство ВФЛА от управления организацией ради скорейшего восстановления ее прав в IAAF.

"Председателю независимой рабочей группы IAAF [Руне Андерсену] известно о письме, которым с ней поделилась ВФЛА. Он и рабочая группа обсудят это с ВФЛА в преддверии заседания совета IAAF в июне", — сообщили в пресс-службе.

Руководитель РУСАДА в своем письме заявил о том, что ВФЛА нуждается в качественно новом управлении. Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению прав ВФЛА. При этом призывы Гануса не нашли понимания у Позднякова и министра спорта РФ Павла Колобкова

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.