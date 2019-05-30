Российская прыгунья с шестом Муллина стала третьей на турнире в Стокгольме

Российская легкоатлетка Ольга Муллина заняла третье место в прыжках с шестом на турнире, который проходит в Стокгольме. 26-летняя спортсменка показала результат 4,47 метра. Она разделила третью позицию с Ириной Жук из Белоруссии. Первое место заняла шведка Ангелика Бенгтссон , взявшая высоту 4,57 метра, второй стала ее соотечественница Микаэла Мейер (4,47), опередившая Муллину и Жук по количеству попыток. Соревнования в женских прыжках с шестом не идут в зачет проходящего параллельно шведского этапа "Бриллиантовой лиги". Муллина является чемпионкой России 2018 года.