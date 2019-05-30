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Российская прыгунья с шестом Муллина стала третьей на турнире в Стокгольме 

ТАСС + ещё 3 30 мая 2019
Фото: РИА Новости
Российская легкоатлетка Ольга Муллина заняла третье место в прыжках с шестом на турнире, который проходит в Стокгольме.
26-летняя спортсменка показала результат 4,47 метра. Она разделила третью позицию с Ириной Жук из Белоруссии. Первое место заняла шведка Ангелика Бенгтссон, взявшая высоту 4,57 метра, второй стала ее соотечественница Микаэла Мейер (4,47), опередившая Муллину и Жук по количеству попыток. Соревнования в женских прыжках с шестом не идут в зачет проходящего параллельно шведского этапа "Бриллиантовой лиги".
Муллина является чемпионкой России 2018 года.
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Легкая атлетика , Микаэла Мейер , Ангелика Бенгтссон , Ирина Жук
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