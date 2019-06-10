«Нескончаемый позор»: Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководителей российской легкой атлетики и тренеров уйти в отставку. Об этом она написала на странице в Instagram.

Так спортсменка прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

По словам Ласицкене, за последние несколько лет она не раз слышала, что ВФЛА «вот-вот восстановят», но обещания оказались «лишь красивой оберткой».

«Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад <…>. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит», — написала чемпионка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

"Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой", — добавила спортсменка.

По мнению спортсменки, новое поколение российских легкоатлетов должно вырасти с иной философией. Также она призвала не вести разговоры о том, что «на допинге сидит весь мир», а беспокоиться только об отечественной легкой атлетике и спать «то, что осталось» от нее.

Заявление Ласицкене поддержала другая российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина

«Прямо в точку», — написала она в комментариях к посту Ласицкене.

ВФЛА дисквалифицировали в ноябре 2015 года после доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документе утверждалось, что в российской легкой атлетике повсеместно применяется допинг, а к сокрытию положительных допинг-проб якобы причастны спортивные чиновники.

Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты лишились возможности выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Множество российских легкоатлетов не были допущены до Олимпиады-2016.

9 июня 2019-го ВФЛА в очередной раз не восстановили в правах.