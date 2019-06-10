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Российский легкоатлет предложил отгулять банкет на $3 млн в Монако 

Газета.Ru + ещё 2 10 июня 2019
Фото: epa
Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков высказался о решении совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает "Советский спорт".
"В ноябре у нас будет юбилей — четыре года как ВФЛА отстранена. Четыре года как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты! Хочу поздравить всех таких же, как я — бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению.
Я все-таки предлагаю вернуть $3 млн, которые отдали ИААФ, и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ", — написал Цыплаков в инстаграме.
Ранее двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина поддержала призыв обладательницы золота чемпионата мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене об уходе в отставку руководства ВФЛА.
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Комментарии
Легкая атлетика , Дарья Клишина , Даниил Цыплаков , Советский спорт
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