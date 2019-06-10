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Исинбаева: восстановление ВФЛА невозможно без объединения атлетов, тренеров и чиновников 

ТАСС + ещё 16 20 часов назад
Фото: Спорт РИА Новости
ТАСС, 10 июня. Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева заявила, что полное восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) невозможно без объединенной работы спортсменов, тренеров и чиновников. Такое мнение она высказала в понедельник в Instagram.
В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения.
"Мне кажется, стоит объединить усилия и вместе, как один организм, бороться с этой несправедливостью. Пока не будет четкой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министром спорта и рабочей группой IAAF — на успех рассчитывать сложно, — написала Исинбаева. — Давайте предпринимать взвешенные и выверенные шаги к решению данной проблемы. Раз ответственность у нас коллективная, значит, и бороться нужно вместе, тем более положительный исход уже не за горами".
За день до заседания совета президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства. С момента последнего рассмотрения вопроса восстановления членства ВФЛА сообщалось, что осталось два невыполненных пункта дорожной карты: получение Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрошенных допинг-проб из московской лаборатории, выплата задолженности перед IAAF в размере $3,2 млн В конце апреля WADA объявило о получении запрошенных допинг-проб, 1 июня Шляхтин сообщил ТАСС, что ВФЛА погасила долг перед IAAF, выполнив последнее требование восстановления своих прав.
В заявлении IAAF от 10 июня отмечается, что ВФЛА успешно выполнила эти требования, но решение о восстановлении будет принято только после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории, завершения расследований по делам о возможной работе отстраненных тренеров и врача с российскими спортсменами и возможной причастности официальных лиц ВФЛА к сокрытию допингового нарушения одним из спортсменов.
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Легкая атлетика , Дмитрий Шляхтин , Елена Исинбаева , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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