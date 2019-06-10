Тренер сборной России по легкой атлетике: нашу страну давно притесняют

Тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Клюгин высказал свое мнение о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Sport24.

"Это чистая политика. Нашу страну уже давно всячески стараются притеснить. Ничего не поделаешь. Жаль, что так поступают с честными спортсменами, их детьми. Жаль, что им запрещают выступать", — сказал Клюгин.

Также тренер сборной России рассказал, что спортсмены должны выступать под нейтральным флагом, так как все зрители знают, что эти легкоатлеты приехали из России.

"Неприятно выступать под нейтральным флагом, но, с другой стороны, ребята готовятся, а их не допускают", — добавил он.

Ранее Елена Иссинбаева прокомментировала продление отстранения ВФЛА.