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Американская легкоатлетка умерла в 32 года 

Lenta.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американская бегунья Габриель Грюнвальд скончалась в возрасте 32 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает «Би Би Си».
Американка боролась с раком около десяти лет. По словам ее супруга, бегунья умерла во сне.
Спортсменка не бросала тренировок и продолжала выступать на фоне борьбе с заболеванием. В 2016-м Грюнвальд решила, что ей удалось победить рак, однако, как выяснилось при обследовании, ей потребовалось дальнейшее лечение.
В 2011-м она приняла участие в национальном отборе к Олимпиаде в Лондоне. Грюнвальд финишировала четвертой в забеге на 1500 метров после курса радиотерапии. Третье место принесло бы ей путевку на Олимпиаду.
Она представляла сборную США на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м. В дистанции 3000 метров она показала девятый результат. Грюнвальд завоевывала золото чемпионата США в этой же дистанции.
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