Американская легкоатлетка умерла в 32 года

Американская бегунья Габриель Грюнвальд скончалась в возрасте 32 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает «Би Би Си».

Американка боролась с раком около десяти лет. По словам ее супруга, бегунья умерла во сне.

Спортсменка не бросала тренировок и продолжала выступать на фоне борьбе с заболеванием. В 2016-м Грюнвальд решила, что ей удалось победить рак, однако, как выяснилось при обследовании, ей потребовалось дальнейшее лечение.

В 2011-м она приняла участие в национальном отборе к Олимпиаде в Лондоне. Грюнвальд финишировала четвертой в забеге на 1500 метров после курса радиотерапии. Третье место принесло бы ей путевку на Олимпиаду.

Она представляла сборную США на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м. В дистанции 3000 метров она показала девятый результат. Грюнвальд завоевывала золото чемпионата США в этой же дистанции.