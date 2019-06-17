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IAAF предоставила 14 российским легкоатлетам нейтральный статус 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 14 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Как сообщает пресс-служба IAAF, были одобрены заявки Виктора Бахарева, Алексея Фадеева, Алексея Кислицы, Кристина Клещевой, Ильи Краснова, Валерии Кучиной, Николая Орлова, Андрея Кухаренко, Ивана Логинова, Владимира Лысенко, Екатерины Тюриной, Марины Максимовой, Тамары Сластниковой и Николая Вербицкого.
Таким образом в настоящий момент 81 российский атлет получил нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Ещё 39 заявок были отклонены, а одна — отозвана.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.
Ранее сообщалось, что ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстранённого тренера Казарина на сборе в Киргизии.
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Легкая атлетика , Марина Максимова , Екатерина Тюрина , Николай Вербицкий , Иван Логинов , Николай Орлов , Алексей Фадеев , Владимир Лысенко
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