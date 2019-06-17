IAAF предоставила 14 российским легкоатлетам нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 14 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Таким образом в настоящий момент 81 российский атлет получил нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Ещё 39 заявок были отклонены, а одна — отозвана.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстранённого тренера Казарина на сборе в Киргизии.