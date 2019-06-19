Чемпионка рассказала о поставленных над ней опытах

Двукратная олимпийская чемпионка по бегу из Южной Африки Кастер Семеня обвинила Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) в проведении экспериментов над своим телом, сообщает Agence France Press. По её словам, практика в ближайшем будущем распространится на других атлетов.

Семеня утверждает, что специалисты IAAF требовали от неё принимать лекарство, которое снижает уровень тестостерона. При этом эксперты изначально не имели данных о том, как препарат влияет на состояние здоровья человека.

«IAAF использовала меня как человеческую морскую свинку», — заявила Семеня, подчеркнув, что во время эксперимента чувствовала себя плохо, но повторения событий больше не допустит.

При этом бегунья выразила обеспокоенность, что в ближайшем будущем другие спортсменки будут вынуждены принять участие в опытах, чтобы специалисты IAAF могли установить эффективность и негативные последствия изучаемых препаратов.

«Этого нельзя допустить», — резюмировала чемпионка.

Ранее Кастер Семеня из-за мужеподобного телосложения и низкого голоса была вынуждена доказывать, что биологически принадлежит к женскому полу. Исследования показали, что в организме спортсменки повышенный уровень тестостерона. По правилу, введённому IAAF, бегунья была вынуждена медикаментозно снижать уровень гормона. В начале июня Семеня в Федеральном суде Швейцарии добилась приостановления действия правила и перестала принимать назначенные ей препараты.