Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.
Как сообщает Nairobi News, в 2016 году в допинг-пробе спортсменки, взятой на полумарафоне в Малайзии, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. За это Шиейс получила четырёхлетнюю дисквалификацию.
4 июня 2019 года она была арестована, так как в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами. Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.
В ходе допроса Шиейс заявил, что он «мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной». Суд состоится 21 июня.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что в 2019 году организация взяла 1794 пробы у легкоатлетов из России, писал News.ru.