Дисквалифицированная за допинг легкоатлетка из Кении оказалась мужчиной

Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.

Как сообщает Nairobi News, в 2016 году в допинг-пробе спортсменки, взятой на полумарафоне в Малайзии, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. За это Шиейс получила четырёхлетнюю дисквалификацию.

4 июня 2019 года она была арестована, так как в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами. Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.

В ходе допроса Шиейс заявил, что он «мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной». Суд состоится 21 июня.