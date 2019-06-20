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Дисквалифицированная за допинг легкоатлетка из Кении оказалась мужчиной 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Shieys Chepkosgei/facebook.com
Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.
Как сообщает Nairobi News, в 2016 году в допинг-пробе спортсменки, взятой на полумарафоне в Малайзии, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. За это Шиейс получила четырёхлетнюю дисквалификацию.
4 июня 2019 года она была арестована, так как в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами. Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.
В ходе допроса Шиейс заявил, что он «мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной». Суд состоится 21 июня.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что в 2019 году организация взяла 1794 пробы у легкоатлетов из России, писал News.ru.
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