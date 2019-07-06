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Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл 

Lenta.ru + ещё 4 9 часов назад
Эфиопский бегун Хагос Гебривет преждевременно отпраздновал победу в забеге на пять тысяч метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте TyCSports.
Перед последним кругом Гебривет лидировал в забеге, но ошибся и замедлился, решив, что пересек финишную черту. Он осознал, что произошло, только когда его обогнал один из преследователей. В итоге эфиопец показал лишь десятый результат. Победу одержал его соотечественник Йомиф Кейелча.
25-летний Гебривет — бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в беге на дистанцию пять тысяч метров. Кроме того, в его активе бронза и серебро чемпионата мира в этой же дисциплине.
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