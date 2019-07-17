Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

РУСАДА назвало самых проверяемых на допинг спортсменов России 

News.ru + ещё 7 8 часов назад
Фото: Сергей Дубровский/vkontakte
Чемпион России по лёгкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны. Атлет девять раз сдавал анализы во время проверок РУСАДА с января по июнь текущего года.
По восемь раз в поле зрения допинг-офицеров попадали ходоки Дементий Чепарев и Елена Лашманова. По семь — бегуны Рудольф Верховых, Анастасия Шукшина, Владимир Никитин, а также тяжелоатлетка Кристина Соболь, пишет ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что в допинг-пробах экс-волейболиста сборной России Павла Мороза нашли следы кокаина. За это его отстранили от большого спорта на полтора года.
Мороз провёл 22 матча за российскую сборную в период с 2012 по 2015 год. Также он является серебряным призёром чемпионата России (2013/14) в составе новосибирского «Локомотива». Кроме того, в разные годы Павел Мороз выступал за МГТУ, кемеровский «Кузбасс», уфимский «Урал», новоуренгойский «Факел» и «Динамо-ЛО», представляющее Ленинградскую область.
News.ru: последние новости
Ласицкене выиграла пять из пяти этапов «Бриллиантовой лиги» нынешним летом Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ Российская фигуристка будет выступать за Украину
Комментарии
Легкая атлетика , Владимир Никитин , Елена Лашманова , Кристина Соболь , Павел Мороз , Локомотив , МГТУ им. Баумана , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар придумал альтернативу «Барселоне»
Новый поворот: как погибла российская гандболистка2
На новой форме футболистов «Челси» нашли флаг России12
Назван любимый футбольный клуб россиян
​В «Зените» опровергли интерес к Гильерме
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение