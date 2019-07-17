РУСАДА назвало самых проверяемых на допинг спортсменов России

Чемпион России по лёгкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны. Атлет девять раз сдавал анализы во время проверок РУСАДА с января по июнь текущего года.

Ранее News.ru сообщал, что в допинг-пробах экс-волейболиста сборной России Павла Мороза нашли следы кокаина. За это его отстранили от большого спорта на полтора года.