Чемпион России по лёгкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны. Атлет девять раз сдавал анализы во время проверок РУСАДА с января по июнь текущего года.
По восемь раз в поле зрения допинг-офицеров попадали ходоки Дементий Чепарев и Елена Лашманова. По семь — бегуны Рудольф Верховых, Анастасия Шукшина, Владимир Никитин, а также тяжелоатлетка Кристина Соболь, пишет ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что в допинг-пробах экс-волейболиста сборной России Павла Мороза нашли следы кокаина. За это его отстранили от большого спорта на полтора года.
Мороз провёл 22 матча за российскую сборную в период с 2012 по 2015 год. Также он является серебряным призёром чемпионата России (2013/14) в составе новосибирского «Локомотива». Кроме того, в разные годы Павел Мороз выступал за МГТУ, кемеровский «Кузбасс», уфимский «Урал», новоуренгойский «Факел» и «Динамо-ЛО», представляющее Ленинградскую область.