Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предолимпийский чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Грозном 

ТАСС + ещё 1 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение о проведении в Грозном в 2020 году чемпионата России. Об этом сообщил ТАСС президент ФТАР Максим Агапитов.
18 июля в Москве состоялось очередное заседание исполкома ФТАР, на котором обсуждались вопросы подготовки к апрельскому чемпионату Европы — 2020 в Москве, подводились итоги выступления отечественных штангистов на тестовом турнире в Японии. Также был утвержден календарь соревнований на следующий сезон.
"Кубок России пройдет в Петербурге с 3 по 10 февраля. По его окончании будет в принципе сформирован состав сборной на домашний чемпионат Европы. Чемпионат России, который пройдет в Грозном с 22 по 29 июня, будет последним стартом перед Олимпиадой", — отметил Агапитов.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Россия из-за прошлых допинговых проблем в ФТАР может заявить на главный старт четырехлетия только двух штангистов (по одному в мужской и женский турниры). На Олимпиаде-2016 российская тяжелая атлетика не была представлена из-за разразившегося незадолго до старта допингового скандала, вызванного публикацией доклада Ричарда Макларена.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет на Малой спортивной арене "Лужники" с 2 по 12 апреля.
ТАСС: последние новости
Бегун Дубровский стал самым тестируемым РУСАДА атлетом за первые шесть месяцев 2019 года Одиннадцать российских легкоатлетов выступят на юношеском Олимпийском фестивале в Баку Шляхтин назвал отличным результат россиян на ЧЕ по легкой атлетике среди юниоров
Комментарии
Легкая атлетика , Ричард Макларен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шахматистка из Украины высказалась о турнирах в РФ
Иско отказал клубу из Бундеслиги
Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии
Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком
«Барселона» может сыграть с «Зенитом»
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение