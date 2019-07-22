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Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага 

Рамблер + ещё 12 7 часов назад
Чемпионка Европы среди юниоров по прыжкам с шестом Аксана Гатауллина прокомментировала «Спорт-экспрессу» решение использовать обычное одеяло вместо флага РФ. По её словам, она «решила подурачиться», а люди на стадионе «посмеялись».
Гатауллина, празднуя победу на чемпионате Европы в Швеции в нейтральном статусе, сделала круг почёта по стадиону с розовым пледом в руках. Спортсменка не имеет права использовать национальный флаг из-за отстранения российской сборной по лёгкой атлетике в связи с допинговым скандалом.
В беседе со «Спорт-Экспрессом» легкоатлетка отметила, что заранее в случае своей победы «взять что-то вместо флага» и решила выбрать «что-нибудь посмешнее». В результате под руку попался обычный плед.
«Я решила подурачиться», — подчеркнула Гатауллина.
По её словам, соперницы и зрители на стадионе адекватно восприняли её выходку — посмеялись.
«Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже», — отметила спортсменка.
При этом она заявила, что испытала радость от победы «не до конца», поскольку, глядя на белый флаг и слушая другую музыку вместо гимна, радоваться не получается.
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Легкая атлетика , Видео , Аксана Гатауллина
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