Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на 800 метров Кастер Семеня не сможет выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
Об этом сообщил представитель 28-летней спортсменки, слова которого передаёт Reuters.
Отмечается, что причиной пропуска соревнований стали новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.
Семеня опротестовала правила IAAF в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил ее иск. После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, там ее апелляция была удовлетворена, однако пересмотрел своё решение.
Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
Ранее сообщалось, что Далайла Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.