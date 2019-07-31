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Двукратная чемпионка ОИ Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике 

RT на русском + ещё 14 12 часов назад
Фото: Reuters
Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на 800 метров Кастер Семеня не сможет выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
Об этом сообщил представитель 28-летней спортсменки, слова которого передаёт Reuters.
Отмечается, что причиной пропуска соревнований стали новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.
Семеня опротестовала правила IAAF в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил ее иск. После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, там ее апелляция была удовлетворена, однако пересмотрел своё решение.
Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
Ранее сообщалось, что Далайла Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.
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