Ласицкене: нейтральный статус не убьёт меня как спортсменку

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в эксклюзивном интервью News.ru рассказала о победе на чемпионате России, своём отношении к золоту, нейтральному статусу, Олимпийским Играм, а также о том, как проводит свободное время.

— Вы часто говорите, что не запоминаете свои медали, но, к примеру, минувший чемпионат России стал для вас 100-м стартом за карьеру. Тоже не запомнили? Или всё-таки особенное золото для вас?

— У меня такой характер, что я не фанатик, то есть я очень спокойно ко всему отношусь. Владас (супруг, — Прим. News.ru) собирает медали, моя мама очень любит ухаживать за кубками и красиво их расставлять. Я всё это воспринимаю так: в этот же день, когда я её получила, посмотрела, пару раз сказала, какая она красивая и крутая, а потом положила на полку и живу радостно, спокойно.

— Все медали хранятся у мамы?

— Сейчас пополам. То, что было заработано Кучиной (девичья фамилия, — Прим. News.ru), остаётся в Прохладном (город в Кабардино-Балкарской Республике, — Прим. News.ru), а то, что сейчас — у нас в квартире в Москве, на полочках кубкам уже места нет. Это круто, конечно.

— Для вас стала победной отметка в два метра ровно, но вы решили поднять планку сразу на 8 сантиметров. Почему не далась высота 2,08?

— Никто не ответит на этот вопрос. И это абсолютно нормально. Главное было то, что я старалась, пробовала, мой организм был на этой высоте, он услышал и понял, что от него хотят. И это были, по-моему, достаточно хорошие попытки. Главное — действия. Я настраивалась, получила огромное удовольствие от публики. Чебоксары особенные, там любят лёгкую атлетику. Я вообще очень сильно насладилась атмосферой.

— Насколько был заполнен стадион?

— Достаточно. Я не скажу, что весь, но наш вираж был полный. Я даже просила хлопками поддерживать, потому что понимала, что люди сидят, им хочется поделиться своей энергией и помочь спортсмену нести его вперёд. Я всех этим сплотила. Надеюсь, все получили удовольствие, ну, я-то уж точно (смеётся). Такие чемпионаты России запоминаются.

— А как публика и лично вы отреагировали на неуспех?

— Я была настроена по-доброму, спокойно и хорошо, был настоящий и боевой дух. Публика и после первой попытки поддерживающе хлопала, гнала попытать удачу ещё дважды. У нас был со зрителями диалог, это здорово. Никто не обиделся, что я не прыгнула, потому что все потом аплодировали, просили фото, поздравляли с золотом.

— Не пожалели о решении?

— Нет, конечно. Никогда ни о чём не жалею. В тот момент мы решили с Геннадием Гариковичем (Габрилян, тренер Ласицкене, — Прим. News.ru), что надо ставить 2,08, значит, тогда это нужно было сделать. Я уверена, что эти попытки в общем положительно сказались. Сто процентов отличный опыт, хоть и не смогла взять планку. Не может быть никаких сожалений.

— Разбирали свои ошибки с тренером после соревнования?

— Мы не разбираем ошибки. У нас с Геннадием Гариковичем своя система. После соревнования тренер спрашивает: «Всё хорошо? Сегодня порадовалась, завтра забудь и работаем дальше». Были мои родители в Чебоксарах, был Владас, Ольга Михайловна, мы поужинали, отпраздновали, на следующий день улетели и начали работу с чистого листа.

— Примете ли участие в оставшихся этапах «Бриллиантовой лиги»?

— У нас остался финал четвёртого сентября.

— Какой этап турнира вам нравится и запомнился больше всего?

— Опять же, мой организм очень быстро уходит от ситуаций, забывает. Получаю то, что мне надо от соревнований: эмоции, эйфорию, улыбки, взгляды. Это быстро расходится. В «Бриллиантовой лиге» я могу вспомнить только красивые города: Монако, Лозанна — красота вне стадиона. Для спортсмена это большая редкость, когда он может что-то увидеть, поэтому я наслаждаюсь возможностями, когда получается. Каждый этап этих соревнований — шоу, заполненные стадионы. То, чем наслаждается любой спортсмен во время турнира.

— Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики с 2015, но в 2017 Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила российским спортсменам выступать под нейтральным флагом. Каково это побеждать и не иметь возможности слышать гимн, видеть поднятый над головой флаг?

— Это тяжело, к этому никак не привыкнуть, потому что любой спортсмен хочет чувствовать себя полноценно. Какие эмоции он хочет получить, вставая на пьедестал? Естественно, гордость за то, что поднимается флаг своей страны. Гордость пробежать круг почёта, чтобы вся Россия, родина, семья увидели, что вот ты это сделал, а когда твой тренер видит, как его ученик бежит с флагом — это выше любых похвал, это, о чём все мечтают. У нас это забрали, и с каждым официальным стартом становится эмоционально всё тяжелее и неприятнее осознавать, что ты в очередной раз не возьмёшь флаг, не пробежишь с ним круг почёта. Внутри начинает бурлить, хочется быстрее уйти со стадиона. В то же время, как бы мне неприятно не было, я знаю, что меня это не должно сделать хуже и убить как спортсменку. Я должна выполнять своё дело, немного потерпеть, потом всё будет.

— Но Россия получила официальное приглашение на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. В Олимпийском комитете России заверили, что это распространяется и на легкоатлетов. Верите, что в итоге российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны?

— Будем надеяться, если не будет какого-нибудь сюрприза, то ли с той, то ли с этой стороны. К сожалению, за эти четыре года мы привыкли к неожиданностям, мы к ним готовы. Чтобы мы расслабились? Нет. Я вообще никак не восприняла эту новость. Ну, сказали и сказали, надо дожить. Нас вообще поставили в такие условия, мол, мы ещё посмотрим, достоин ли ты выступать на Олимпиаде или нет. Да в честь чего, если я честная спортсменка, которая столько лет живёт делом, должна что-то доказывать? От ВАДА и ИААФ ко мне никогда не было претензий. Почему это я должна ждать вашего разрешения? Вот именно это коробит, очень неприятно. Мы за эти почти четыре года готовы ко всему и не расслабляемся.

— В июне вы довольно критично высказались в сторону руководителей ВФЛА, требуя их отставки. Настолько надоело происходящее внутри системы?

— Вижу, что не идёт ни к чему хорошему и молчать уже нельзя. На носу следующая Олимпиада, а мы всё топчемся на том же месте. Каждая работа должна приносить какие-то плоды. А плоды — результат этой работы. Со спортсменов всегда, во все века требовали: медаль, медаль, медаль, — считали, сколько их должно было быть, а если привезли меньше, то возникает сразу вопрос «почему». Но в то же время, почему я не могу спросить: «почему я четыре года бегаю, а хотя нет, я даже не бегаю, без флага и гимна; почему четыре года рядом с моей фамилией какой-то белый квадратик»? У меня есть чёткое видение того, что они сделали не всё, чтобы исправить эту ситуацию.

— Не обидно, что лёгкая атлетика вышла на первый план в СМИ не из-за результатов и титулов, а из-за различных скандалов?

— Обидно, неприятно, это нужно уменьшать. Нужно уменьшать допинговые скандалы, реально надо работать над восстановлением имени, чтобы были положительные эпизоды. Только нейтральные спортсмены сейчас вносят какую-то позитивную ноту своими победами. Вообще, спортсмены-легкоатлеты стараются держаться на плаву, ну, те, кто любит своё дело.

— Как вы любите проводить свободное время?

— Свободное время я провожу с любимым мужем. Если говорить об этом московском лете, то мы смотрим дома кино и сериалы, если погода хорошая, то идём гулять, в театры и кино. Живя в Москве, нужно пользоваться её радостями выставок, театров, музеев.

— Какой последний сериал посмотрели?

— Закончила «Хорошего доктора». Великолепный. Жду третий сезон. Ещё «Амстердам» классный. Вообще меня в медицинскую тему склоняет, но мне нравятся такие «штуки», когда в каждой серии новая история, но в то же время наблюдаем за историей основного героя. Очень классно.