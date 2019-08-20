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Названа причина смерти 25-летней российской спортсменки 

Рамблер 20 августа 2019
Фото: Instagram
Причиной смерти многократной чемпионки Тамбовской области и призера ЦФО Маргариты Плавуновой стала острая сердечная недостаточность, сообщила «Комсомольская правда».
Ранее о смерти 25-летней спортсменки заявила Тамбовская региональная федерация легкой атлетики, выразив соболезнования друзьям и родственникам Маргариты Плавуновой.
Маргарита Плавунова — студенткой спортфака ТГУ им. Державина — была у бабушки в деревне Моршанского района, где решила отдохнуть после соревнований, рассказала тренер Елена Мельникова.
«Утром Маргарита решила совершить обычную пробежку, без каких-либо серьезных нагрузок. На эту пробежку ее подвез папа, а потом девушка начала заниматься», — отметила она.
По данным издания, спустя некоторое время местные жители прямо на улице обнаружили тело Маргариты Плавуновой. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть девушки.
«Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность. Более точные причины произошедшей трагедии медики обещают назвать через месяц, после того, как будут проведено тщательное исследование внутренних органов», — говорится в статье.
По данным издания, тренер и друзья легкоатлетки заявили, что на здоровье она не жаловалась и проблем с сердцем у нее не было.
Комментарии4
Легкая атлетика , Елена Мельникова , Комсомольская правда
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