На российских соревнованиях по легкой атлетике вскрылись массовые фальсификации

Российского тренера по легкой атлетике Василия Шкурбицкого обвинили в завышении результатов своих воспитанников. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на страницу SBORBEG во «ВКонтакте».

На турнире «Мемориал иркутских легкоатлетов» было обнаружено девять фактов подтасовки результатов. Шкурбицкого, который выполнял роль главного судьи соревнований, обвинили в изменении результатов своих учеников в итоговых протоколах с целью присвоения им спортивных званий. Исправления в протоколах вносились на дистанциях в беге на 100, 200, 400, 800 и 1000 метров у женщин, в беге на 100, 400 и 800 метров у мужчин.

Сам тренер заявил, что результаты были изменены неумышленно.

«После соревнований ни по одному человеку мы не подали документы на КМС или МС. Какой нам смысл что-то натягивать тем, кто и так мастер или кандидат?» — задался вопросом он.

ТАСС сообщает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала разбирательство по делу о превышении полномочий Шкурбицким.