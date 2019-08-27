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Российские легкоатлеты на ОИ-2020 выступят под флагом РФ 

Рамблер + ещё 5 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что вне зависимости от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны на Олимпиаде-2020. Об этом сообщает Russia Today.
ВФЛА лишили членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могли выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они участвуют в турнирах в нейтральном статусе.
«По статусу — все спортсмены, вне зависимости от федераций, пройдя через сито квалификаций, будут представлять Россию. Они будут одеты в экипировку, выступать под флагом», — заверил Поздняков.
Как уточняет ТАСС, глава ОКР выразил уверенность, что в ближайшем будущем ВФЛА восстановят в правах.
По его словам, и ОКР, и ВФЛА проделали колоссальную работу для восстановления федерации. Рабочая группа, контролирующая этот процесс, сняла почти все претензии, в частности, по поводу тренеров, которым была запрещена работа.
Вопрос восстановления статуса ВФЛА рассмотрят на совете IAAF и конгрессе организации, которые пройдут в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Через несколько дней после этого начнется чемпионата мира по легкой атлетике.
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Легкая атлетика , Станислав Поздняков , ИТАР-ТАСС
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