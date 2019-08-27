Российские легкоатлеты на ОИ-2020 выступят под флагом РФ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что вне зависимости от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны на Олимпиаде-2020. Об этом сообщает Russia Today.

ВФЛА лишили членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могли выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

«По статусу — все спортсмены, вне зависимости от федераций, пройдя через сито квалификаций, будут представлять Россию. Они будут одеты в экипировку, выступать под флагом», — заверил Поздняков.

Как уточняет ТАСС, глава ОКР выразил уверенность, что в ближайшем будущем ВФЛА восстановят в правах.

По его словам, и ОКР, и ВФЛА проделали колоссальную работу для восстановления федерации. Рабочая группа, контролирующая этот процесс, сняла почти все претензии, в частности, по поводу тренеров, которым была запрещена работа.

Вопрос восстановления статуса ВФЛА рассмотрят на совете IAAF и конгрессе организации, которые пройдут в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Через несколько дней после этого начнется чемпионата мира по легкой атлетике.