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Захарова: антидопинговое агентство США замяло скандал вокруг своего спортсмена 

ТАСС + ещё 2 7 сентября 2019
Антидопинговое агентство США (USADA), сняв обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана, снова замяло скандал вокруг своего спортсмена. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в пятницу на своей странице в Facebook.
"Вот так в очередной раз Американское антидопинговое агентство на глазах у всего мира замяло скандал вокруг своего спортсмена", — написала дипломат.
Коулман пропустил три допинг-теста за последний год, в связи с чем его могли отстранить на длительный срок за нарушение антидопинговых правил, что ставило под угрозу его выступления на чемпионате мира этого года и Олимпийских играх 2020 года. Спортсмен мог получить дисквалификацию на срок до двух лет.
Сообщалось, что спортсмен сумел доказать, что один из пропущенных допинг-тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, а не на 6 июня, когда он был зарегистрирован. Последний пропуск допинг-теста спортсменом случился 26 апреля 2019 года. Таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12. Учитывая эти факты, USADA сняло обвинения и временную дисквалификацию со спортсмена, он сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который пройдет с 28 сентября по 6 октября.
Официальный представитель МИД России указала на тот факт, что местные спортивные комментаторы выступили единым фронтом еще до принятия официального решения USADA в поддержку Коулмана.
"По их мнению, недопуск американца к международным соревнованиям "не отвечал бы интересам организаторов чемпионата мира и Олимпийских игр, поскольку он является одним из самых узнаваемых бегунов планеты и имеет контракты с известными компаниями-спонсорами", — подчеркнула дипломат. — Сильный аргумент. Вообще-то "известным компаниям-спонсорам" должно быть небезынтересно, кто их представляет".
2 сентября стало известно, что Антидопинговое агентство США сняло обвинения с легкоатлета Коулмана.
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Комментарии
Легкая атлетика , Мария Захарова , МИД
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