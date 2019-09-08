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Россия заявила 22 легкоатлета на ЧМ 

BFM.RU + ещё 1 21 час назад
Россия заявила 22 легкоатлета на ЧМ
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что в состав национальной команды для участия в чемпионате мира войдут 22 спортсмена, передает ТАСС.
«Помимо этих спортсменов, у нас есть еще 37 человек, которые выполнили нормативы, но еще не получили допуск. В женском марафоне мы не можем включить всех в заявку, поэтому теоретически еще 35 человек могут поехать на чемпионат мира. Мы надеемся, что они получат допуски на международные старты до 16 сентября, когда завершится срок подачи заявок», — сказал Борзаковский.
Тренер отметил, что в заявку вошли спортсмены, имеющие нейтральный статус.
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Легкая атлетика , Юрий Борзаковский , ИТАР-ТАСС
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