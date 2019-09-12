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Главная надежда российской лёгкой атлетики проиграла перед ЧМ-2019. Это как? 

Чемпионат.com 1 час назад
Главная надежда российской лёгкой атлетики проиграла
Фото: РИА Новости
Волноваться не о чем. И придумывать травму тоже не нужно.
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту, лидер мирового сезона Мария Ласицкене стала только третьей в матчевой встрече Европа — США, которая состоялась в Минске. Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м, уступив двум украинским прыгуньям Юлии Левченко (2,02 м) и Ирине Геращенко (1,98 м). 27 сентября в Дохе стартует чемпионат мира. Начинать переживать?

Ласицкене проиграла. Это сенсация

Никаких переживаний. Просто само словосочетание «Ласицкене проиграла» употребляется настолько редко, что о нём практически забыли.
Давайте возьмём только текущий год. Матчевая встреча в Минске стала для Марии уже 19-м турниром с 17 января. В зимнем сезоне она провела восемь стартов, во всех одержала победы и лишь на самом первом в Челябинске не смогла прыгнуть выше 2 м. Тогда с результатом 1,97 м Ласицкене уступила Анне Чичеровой.
В летнем сезоне, который начался 30 мая, Мария приняла участие уже в 11 турнирах, победив в 10. Она подчистую выкосила «Бриллиантовую лигу», прыгнула на 2,06 м в июне на «Золотой шиповке» в Остраве, и семь раз заканчивала турниры с результатом 2 м и выше.
Пик формы Марии пришёлся на июнь, когда она на четырёх турнирах показала результаты 2,01, 2,02, 2,06 (!) и 2,04. Впечатляющая серия, не правда ли?
Держать такую форму на протяжении всего сезона невозможно, да и не имеет смысла.
В Минске не случилось ничего страшного. Мария Ласицкене просто напомнила, что забытое словосочетание иногда используется. Матчевая встреча — как раз такой случай.

Чего ждать в Дохе

Причины могут быть какими угодно. Нетипичный формат соревнований, небольшая потеря концентрации, в чём, кстати, Маша и призналась после окончания прыжков, великолепное, просто идеальное выступление Юлии Левченко, установившей личный рекорд.
Но чего совершенно точно не нужно придумывать — травму. Никакой травмы у примы мировых прыжков в высоту нет. Подготовка к чемпионату мира идёт по тому плану, который выстроил тренер спортсменки Геннадий Габрилян. Результаты, которые Мария Ласицкене показывает на протяжении последних четырёх лет, говорят о том, что уж этот тандем абсолютно точно не нуждается ни в чьих подсказках и советах.
Не верите? Спортсменка с травмой не стала бы выступать ни в Минске, рискуя чемпионатом мира, ни тем более на мемориале Камиллы Сколимовской в Варшаве в ближайшую субботу. А Ласицкене и в Беларусь приехала, и в Польшу поедет.
Так что никаких поводов для волнения нет. Напротив, такая встряска полезна для Ласицкене перед чемпионатом мира. Придаст мотивации и настроит лучше любой победы. Именно этого все болельщики и ждут от Маши в Дохе. Она сможет.
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Комментарии1
Легкая атлетика , Статьи , Мария Ласицкене , Ирина Геращенко , Анна Чичерова , Юлия Левченко , Геннадий Габрилян
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