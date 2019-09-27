«По стенам течет вода»: россияне пожаловались на организацию ЧМ в Дохе

Легкоатлеты, приехавшие на чемпионат мира в Доху, пожаловались на влажность в номерах, а также на невкусную и несытную еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елену Орлову, представляющую на турнире интересы спортсменов из РФ.

«Все спортсмены ожидали большего от Дохи, от Катара», — заявила она.

Орлова рассказала, что в номерах некоторых атлетов есть проблемы с вентиляцией.

«По стенам и зеркалам течет вода», — подчеркнула она.

Кондиционеры в номерах постоянно включены на полную мощность, из-за чего спортсмены болеют. К организации питания у них тоже возникли претензии.

«Вроде бы много всего представлено, но еда не такая чтобы и сытная, не очень вкусно», — объяснила Орлова.

Кроме того, в столовых не хватает посадочных мест, спортсменам приходится ждать очереди, чтобы поесть.

По словам Орловой, на похожие проблемы ей жаловались и представители других национальных команд.

Помимо прочего, условия в гостиницах оказались не соответствующими требованиям последних лет. Гостиница, в которой живут российские спортсмены, состоит из четырех корпусов. Все номера — разного уровня, хотя по правилам все должны быть в одинаковых условиях.

Сообщалось, что в этом же отеле отравились норвежские легкоатлеты, но у россиян таких проблем не было.

В течение нескольких дней атлеты ездили заниматься на открытый тренировочный стадион и готовились к соревнования при сорокоградусной температуре.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 октября по 6 октября.

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ранее поддержал продление дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они участвуют в турнирах в нейтральном статусе.