«Это действительно сложно, нас не убьет»

Мария Ласицкене: «Выступать в нейтральном статусе сложно, но это нас не убьет»

Легкоатлетка Мария Ласицкене в интервью teamrussia.pro прокомментировала очередное выступление без национального флага на чемпионате мира.

— Печально, но там мы будем выступать в нейтральном статусе. Уже было много на этот счет сказано слов, но мы готовимся и знаем, что за нами целая страна, которая знает кто мы, откуда мы и на что мы способны. Это действительно сложно, но это нас не убьет, — сказала Ласицкене.

— Команда России на чемпионате мира вновь будет немногочисленной, и на вас вновь будет очень много надежд. Это давит?

— Безусловно, это огромная ответственность, которая ложится на плечи. Я это прекрасно понимаю. Стараюсь ничего не читать, хотя знаю, что в СМИ появятся материалы вроде «Чего ждать от спортсменов?», «На кого смотреть?». Я на этом не заостряю внимания. Я сердцем понимаю, что будет много болельщиков, которые будут на меня смотреть и это подстегивает. Но сильно в этом копаться, забивать голову тем, что на меня смотрит весь мир, что от меня многого ждут, нельзя. Я буду спокойно готовиться, спокойно слушать то, что говорит мне тренер. Его слова для меня всегда первостепенны. Хорошо, что много пишут про легкую атлетику, про меня — я это приветствую, но хочу, чтобы это влияло на меня только положительно. А для этого, нужно чуть-чуть придержать эмоции.