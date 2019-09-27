Бегун помог сопернику добраться до финиша на ЧМ

Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира в Дохе

Трогательная ситуация произошла на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).

Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Бисби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался. Его соперник из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо подхватил его и, придерживая за руку, помог добраться до финиша.

Зрители поприветствовали красивый поступок Дабо бурными аплодисментами.

Аруба — островное государство с населением около 100 тысяч человек, которое находится вблизи Венесуэлы.