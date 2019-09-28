Ласицкене и Сидорова прошли квалификацию чемпионата мира

Анжелика Сидорова. В Катаре стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Свой первый день турнир отметил розыгрышем одного комплекта наград в женском марафоне и несколькими квалификационными турнирами. В частности, в прыжках в высоту и прыжках с шестом в финал вышли россиянки Мария Ласицкене

Ласицкене выполнила норматив, взяв с первой попытки высоту 1 м 94 см. Финал в этой дисциплине пройдет в понедельник, 30 сентября. Сидорова также с одного прыжка преодолела планку квалификационных состязаний на высоте 4 м 60 см. Финал в этой дисциплине состоится в воскресенье, 29 сентября.