Ласицкене высказалась о смене спортивного гражданства

Мария Ласицкене подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия международному кодексу. Об этом она заявила журналистам в пятницу после выступления в квалификации на чемпионате мира в Дохе.

Перед стартом турнира Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из России в случае отстранения РУСАДА. Подобное заявление рядом специалистов было воспринято как желание спортсменки сменить спортивное гражданство.

"Если наступит такой момент, то мы уедем тренироваться, подчеркиваю, тренироваться за границу, — сказала Ласицкене. — Менять паспорт я не собираюсь. Вполне возможно, что это понадобится, чтобы не пропускать вторую подряд Олимпиаду".

Спортсменка отметила, что в случае неблагоприятного развития событий точно не поедет тренироваться в США.

"В Европу, но мы пока надеемся на лучшее", — отметила она.