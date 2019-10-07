Алексей Немов повторит Афины в «Лужниках»

25-26 октября прославенный спортсмен, четырехкратный Олимпийский чемпион представит ежегодное спортивно-театрализованное шоу «Легенды Спорта».

В дни школьных каникул у москвичей и гостей столицы появится редкий шанс увидеть на одной арене звезд мировой гимнастики, представляющих разные поколения. 5 видов спорта, более 250 участников, более 30 чемпионов мира и Европы, Олимпийских чемпионов, тонны декораций, музыки и света — «Легенды спорта» обещают стать одним из самых ярких и запоминающихся шоу.