Усэйн Болт принял участие в потасовке у ночного клуба

Олимпийский чемпион Болт принял участие в потасовке у ночного клуба

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, ямайский бегун Усэйн Болт стал участником массовой драки в Лондоне, сообщает The Sun.

По данным источника, у 33-летнего Болта и его пяти друзей возник конфликт с группой людей из Восточной Европы в ночном клубе.

Стычка, в которой участвовали 30 человек, возникла у подъезда клуба. Спортсмен пытался погасить конфликт.