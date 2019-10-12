Усэйн Болт принял участие в потасовке у ночного клуба

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, ямайский бегун Усэйн Болт стал участником массовой драки в Лондоне, сообщает The Sun.
По данным источника, у 33-летнего Болта и его пяти друзей возник конфликт с группой людей из Восточной Европы в ночном клубе.
Стычка, в которой участвовали 30 человек, возникла у подъезда клуба. Спортсмен пытался погасить конфликт.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард следил за выступлением сборной Англии в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в компании принца Уильяма.