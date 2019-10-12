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По стопам Кокорина и Мамаева? Болт угодил в массовую драку 

Газета.Ru 5 часов назад
По стопам Кокорина? Болт угодил в массовую драку
Фото: Reuters
Знаменитый легкоатлет Усэйн Болт принял участие в массовой драке возле ночного клуба в Лондоне. По информации СМИ, компания восьмикратного олимпийского чемпиона повздорила с мужчинами из Восточной Европы, после чего на улице начались разборки, в которых приняли участие около 30 человек. Свидетель происшествия заявил, что ямайский спринтер нанес удар одному из соперников, пытаясь защитить друга.
Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент — Love Island (аналог российского «Дом-2»).
По информации The Sun, восьмикратный олимпийский чемпион прибыл в заведение чуть позже часа ночи вместе с пятью друзьями. Однако толком насладиться времяпрепровождением в клубе компания Болта не успела: вскоре у них разгорелся конфликт с другой группой отдыхающих, которых СМИ описывают, как «семерых ребят из Восточной Европы».
Разборки плавно перетекли из клуба на улицу, к ним спонтанно присоединялись новые участники, и вскоре возле входа в заведение началось массовое побоище с участием примерно 30 человек.
На видео инцидента постоянно слышны чьи-то возбужденные крики, группа мужчин куда-то бежит, словно пытаясь догнать отбивающихся соперников, а кто-то уже упал на асфальт, и несколько человек одновременно запинывают его.
В какой-то момент в кадре появляется Болт, однако он не наносит никому ударов, а лишь с обеспокоенным взглядом пробирается сквозь толпу.
Также на нескольких фото с места событий можно увидеть, как знаменитый атлет агрессивно разговаривает с несколькими участниками потасовки, а затем прижимает одного из них к автомобилю. Прямо кошмар в стиле Александра Кокорина и Павла Мамаева.
По информации СМИ, таким образом Усэйн пытался прекратить драку, и, в конце концов, ему это удалось.
В материале The Sun утверждается, что столкновения начали стихать сразу после того, как «высоченный ямайский спортсмен» схватил мужчину за грудки и вдавил его в такси.
Один из свидетелей потасовки рассказал, что, по-видимому, этот человек являлся зачинщиком всех разборок, и после эмоционального разговора с ним Болт добился того, чтобы конфликт сошел на нет.
«Усэйн выступал в роли миротворца. Когда все закончилось, он заставил своих друзей быстро сесть по машинам и покинуть место. Только после этого сам Болт уехал на такси. Было около трех часов ночи», — поведал свидетель.
Также невольные очевидцы драки подтвердили, что потасовка была очень серьезной, и выразили удивление тем, что ее участникам удалось избежать травм. «Это было какое-то безумие. В эти разборки влилась куча ребят. Просто чудо, что никто из них не получил серьезных повреждений.
Они нанесли друг другу очень много ударов. Некоторых людей валили на землю и избивали в лежачем положении», — вспоминал случайный свидетель потасовки.
Другой присутствовавший на месте происшествия отметил, что и сам Болт немного распустил руки во время перепалки.
«Усэйн нанес один удар, пытаясь защитить своего товарища. Все произошло за секунду.
Потом ситуация начала успокаиваться, общая потасовка распалась на отдельные драки один на один, и постепенно все затихло. Но это было реально страшно. Мне казалось, что все эти разборки никогда не закончатся», — признался свидетель.
В клуб был вызван наряд полиции, однако он прибыл слишком поздно. Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Лондона, на месте происшествия уже не было ни одного из участников потасовки, включая избитых на тротуаре жертв.
Остается надеяться, что на этом скандальные эпизоды с участием Болта закончатся, тем более что он никогда не был склонен к разнузданному поведению — даже после завершения карьеры.
Напомним, знаменитый ямаец принял решение уйти из легкой атлетики в 2017 году — после чемпионата мира в Лондоне, где он взял бронзовую медаль на дистанции 100 м.
Несмотря на вполне приличный результат, 31-летний на тот момент спортсмен уже понимал, что больше не сможет демонстрировать свой лучший уровень.
Болт является единственным атлетом в истории, которому покорилось олимпийское золото на дистанциях 100 и 200 м три раза (!) подряд — ямаец забирал высшую награду в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.
Всего в его активе — восемь золотых медалей Олимпиады (шесть — в личных забегах, две — в эстафетах) и 11 побед на чемпионате мира (что является рекордом).
Кроме того, Усэйн до сих пор удерживает рекорд по скорости на своих коронных дистанциях: 100 м — 9,58 секунды, 200 м — 19,19.
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Комментарии2
Легкая атлетика , Статьи , Павел Мамаев , Александр Кокорин
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